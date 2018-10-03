В Украине из-за рекордного урожая подешевели яблоки

Но такая ситуация не продлится долго - уже с ноября цены на яблоки начнут расти.

В 2018 году в Украине собрали рекордный урожай яблок, который значительно снизил цены на них для населения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков компании Pro-Consulting.

"Если в прошлом году цена на яблоки в сентябре-октябре была около 20 гривень за килограмм, то в текущем она колеблется в пределах от 6 до 16 гривень/килограмм в зависимости от сорта фрукта", - говорится в сообщении.

Но такая ситуация продлится не долго, считают аналитики. Уже с ноября цены на яблоки начнут расти в среднем на 1-2 гривни каждый месяц до следующего урожая. Такой рост цен аналитики объясняют недолгим сроком хранения – часть яблок испортится, а сорта, которые хранятся лучше, фермеры придержат до лучших времен, когда цены на них будут значительно выше.

Ожидается, что по итогу 2018 года прирост объема валового сбора яблок в Украине составит до 15%. Причина в активном интересе фермеров к выращиванию яблок за счет больших перспектив экспорта как самих плодов, так и продуктов переработки.

На сегодняшний день яблоки – традиционно наиболее популярный для выращивания фрукт в Украине, объем их производства составляет около 70% от всех выращиваемых фруктов и ягод в стране.

Напомним, экспорт яблок из Украины в первом полугодии 2018-го достиг 24 тысяч тонн – в 3,9 раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Это принесло Украине 8,2 миллиона долларов валютной выручки, что в 5,3 раза больше, чем в 2017 году. Главным покупателем украинского яблока все еще остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.