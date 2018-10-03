Мясо в Украине подорожало на четверть: сколько стоит говядина и свинина

В частности, в зависимости от региона Украины, говядина подорожала на 30%, а свинина - на 15%.

Стоимость мяса в Украине с начала текущего года выросла почти на четверть, в частности, говядина подорожала на 30%, а свинина - на 15%, сообщила пресс-служба консалтингового агентства Pro Consulting.

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"С начала года стоимость мяса в Украине выросла почти на четверть. В зависимости от региона Украины, в рознице цена на говядину сегодня составляет от 150 до 200 грн за кг (на 30% больше, чем в начале года), а на свинину - 120-160 грн/кг (на 15% выше, чем в январе)", - говорится в сообщении.

Согласно данным экспертов, цена говядины растет из-за сокращения поголовья рогатого скота вследствие низкой рентабельности животноводства. Кроме того, срок окупаемости инвестиций в этой сфере может достигать десяти лет, что обуславливает риски для бизнеса.

Эксперты также отмечают снижение производства свинины, которой за семь месяцев текущего года было произведено 120 тыс. тонн, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, эксперты отметили, что перспективным направлением для мясного бизнеса является развитие экспорта.

"На внешнем рынке, в частности, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, украинские производители имеют несколько преимуществ: корма для КРС в Украине относительно дешёвые, а доставлять готовую продукцию ближе, чем из основных стран-экспортёров – Бразилии, Индии, Австралии", - отметили в консалтинговом агентстве.

Эксперты также отметили, что перспективными сегментами для экспорта свинины будут страны постсоветского пространства, а также Дальний Восток.

Как сообщал УНИАН, объем производства мяса в Украине в 2017 году составил 3,26 млн тонн (в живом весе), что на 0,4% меньше, чем за 2016 год.