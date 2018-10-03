Украинские области показывают рекордную урожайность за всю историю наблюдений

Рекордная продуктивность наблюдается по кукурузе, подсолнечнику, сое и сахарной свекле.

Ряд украинских областей в текущем году показывают рекордные показатели урожайности за всю историю наблюдений, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей официальной странице в Facebook.

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"Оперативные данные о сборе поздних зерновых, которые мы получаем из регионов, указывают на то, что несколько областей выходят на наивысший уровень продуктивности в истории наблюдений", - написал он.

В частности, исторический максимум продуктивности кукурузы ожидается в Винницкой области, где средняя урожайность составляет 93,6 ц/га; в Киевской области с урожайностью 83,6 ц/га и Сумской области со средней урожайностью 83,3 ц/га.

Также наблюдается рекордная урожайность подсолнечника в Хмельницкой (31 ц/га), Черкасской (30,6 ц/га) и Винницкой (30,5 ц/га) областях.

Кроме того, в текущем маркетинговом году рекордную продуктивность показывает соя в Запорожской (33 ц/га), Херсонской (32,8 ц/га) и Хмельницкой областях.

Высокую продуктивность также показывает сахарная свекла в Винницкой (537 ц/га), Хмельницкой (500 ц/га) и Киевской (497 ц/га) областях.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод подтвердил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 63,1 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.

Согласно данным Госстата, урожай сахарной свеклы в 2017 году составил 14,5 миллиона тонн при урожайности 465,5 ц/га.