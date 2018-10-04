Укрлендфарминг Бахматюка благодаря новым технологиям увеличила пропускную способность элеватора в Житомирской области до 130 тыс. тонн

На элеваторе установлено инновационное оборудование – сушилки для зерна и очистительные машины.

Группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка благодаря новым технологиям увеличила пропускную способность своего крупнейшего элеватора в Овручском районе Житомирской области до 130 тыс. тонн.

Об этом сообщила журналистам директор элеватора «Порттрансбуд» группы компаний «Укрлендфарминг» Людмила Титарчук.

«В нашем регионе это один из крупнейших элеваторов. Его мощность – 100 тыс. тонн одновременного хранения, но сейчас мы научились использовать новые технологии размещения и отгрузки зерна так, чтобы увеличить этот показатель до 130 тыс. тонн. Весь элеватор автоматизированный. Он управляется одним пультом управления. Все давно управляется через пульт, на дисплее которого видно, как работает элеватор, где какая поломка. Это значительно облегчает нашу работу», - сказала она.

По словам Титарчук, на элеваторе установлено инновационное оборудование – сушилки для зерна и очистительные машины.

«Если сравнивать со старыми КХП, то у нас стоят самые новые сушилки для зерна. Две шахтного типа и одна, большая, башенная, которые позволяют более качественно и в большем объеме высушить зерно. Элеватор также оснащен четырьмя очистительными машинами, одна из которых украинского производства, а еще две – немецкие», - сообщила она.

Еще одним важным преимуществом, по мнению Титарчук, является удачная логистическая развязка элеватора: предприятие имеет собственный железнодорожный путь протяженностью более 2 км, который примыкает к путям Юго-западной железной дороги.

Директор отметила, что Радчицкий элеватор принимает зерно как системных предприятий, которые входят в состав группы компаний «Укрлендфарминг», так и других украинских сельхозпроизводителей и зернотрейдеров. В частности, одним из крупнейших поклажедателей, с которым у элеватора заключен контракт, является «Аграрный фонд».

По словам Титарчук, больше всего в этом году планируется принять и отгрузить более 60 тыс. тонн кукурузы. При этом элеватор уже принял более 7 тыс. тонн кукурузы. Также было принято и отгружено более 33 тыс. тонн ранних зерновых и более 12 тыс. тонн подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, в августе «Укрлендфарминг» открыл дополнительную линию приема на элеваторе «Зернопром Агро» в Житомирской области, что позволило увеличить общую мощность одновременного хранения зерновых до 70 тыс. тонн.

«Укрлендфарминг» в 2018 году ожидает, что рост урожая кукурузы составит минимум 15%, и это стало возможным благодаря отличным погодным условиям, а также использованию новых технологий питания и защиты растений.

«Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. Группа компаний насчитывает 11 территориальных кластеров по земледелию в 22 областях Украины, а также сеть элеваторов, семенных заводов, птицефабрик, ферм, мясокомбинатов и селекционных хозяйств. По оценкам Антимонопольного комитета Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) управляет крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли. Собственником группы является Олег Бахматюк.