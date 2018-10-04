Кабмин упростил лицензирование малых виноделов

Упрощение процедуры получения лицензии позволит уменьшить монополизацию винного рынка и расширить выпуск качественной украинской конкурентноспособной винопродукции.

Правительство утвердило проект постановления об изменении формы декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательствам с целью упростить процедуру лицензирования малых производителей винодельческой продукции, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"3 октября на заседании Кабинета министров Украины был утвержден проект постановления "Про утверждение формы декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства для малых производств винодельческой продукции, порядка ее подачи и регистрации", которое упростит процесс получение лицензий для малых производителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что постановлением отменена обязательная подача аттестата производства. Вместо этого производитель должен подать в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей декларацию, в которой указывается наличие у него необходимого оборудования для производства винодельческой продукции. После этого Государственная фискальная служба в срок, предусмотренный действующим законодательством, предоставит ему лицензию на собственное производство.

"Упрощение процедуры получения лицензии обеспечит развитие малого бизнеса в отраслях садоводства, пчеловодства и виноградарства, позволит уменьшить монополизацию винного рынка и расширить выпуск качественной украинской конкурентоспособной продукции, заинтересует сельскохозяйственные предприятия в восстановлении и расширении виноградников, посадок плодово-ягодных культур, в увеличении количества пчелосемей", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Верховная Рада приняла закон, отменяющий для небольших производителей местных и плодово-ягодных вин из собственного сырья лицензию на оптовую продажу алкоголя, стоимость которой составляла 500 тысяч гривень в год.