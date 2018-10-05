В Украине подорожал хлеб

Цены на хлеб выросли в среднем на 9%.

В Украине подорожал хлебная корзина. С начала года ее цена выросла на 9% или на 5 с половиной гривень. Сейчас ее общая стоимость – чуть больше 63 гривень.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Пшеничный хлеб из муки высшего сорта прибавил в цене полторы гривны и стоит почти 20 гривень. На столько же подорожал ржаной хлеб и сейчас стоит 16 с половиной гривень. А батон подорожал на 80 копеек, его цена – 11 гривень за полкилограмма", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, одной из главных причин подорожания стал дефицит пшеницы 2-го и 3-го сортов, которую используют для производства муки.

Засуха в начале лета и чрезмерное количество влаги в июле негативно повлияли на качество зерна.

Кроме того, стоимость хлеба выросла из-за повышения цен на газ и зарплат пекарей.