Украина получила право экспортировать яблоки в Индию

Украинские производители уже могут отправлять в Индию яблоки урожая 2018 года при условии соблюдения установленных фитосанитарных норм.

Украинские садоводы получили право экспорта яблок на рынок Индии при условии соблюдения установленных фитосанитарных условий, сообщила пресс-служба профильной ассоциации "Укрсадпром".

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"В результате общей работы ассоциации, Госпродпотребслужбы Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины и Министерства иностранных дел Украины, которая была поддержана рекордным количеством депутатов Аграрного комитета Верховной Рады Украины, фитосанитарными органами Республики Индия было принято решение об открытии собственного рынка для яблок из Украины", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что украинские производители уже могут отправлять в Индию яблоки урожая 2018 года при условии соблюдения установленных фитосанитарных норм. Так, индийской стороной определены особенные условия поставки украинских яблок для обеспечения надлежащего фитосанитарного контроля. В частности, особенные температурные условия, такие как выдержка яблок при температуре 0ºС в течение 13 дней до момента отгрузки, что должно быть отмечено в фитосанитарном сертификате.

В пресс-службе подчеркнули, что Индия может полностью заменить российский рынок сбыта, который был основным для украинских яблок до 2014 года. Кроме того, открытие индийского рынка приведет к необходимости улучшения технологии выращивания и хранения, что не требовалось для российского рынка, ведь транспортировка в Индию занимает около месяца. При этом, это приведет к развитию морской логистики фруктов при экспорте из Украины и позволит существенно увеличить товарооборот между странами, учитывая объем и существенно большую стоимость украинских яблок по сравнению с зерновыми культурами, которые экспортируются в Индию, отметили в "Укрсадпроме".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года украинская торговая миссия начала работу в Индии для увеличения объемов двухсторонней торговли, открытия индийского рынка для продовольственной продукции, а также участия украинского бизнеса в индийских инфраструктурных и энергетических проектах. Миссию возглавила торгпред Украины Наталья Микольская.

Согласно ее данным, стороны договорились создать рабочую группу по аграрным вопросам в рамках совместной межправительственной комиссии.

В 2017 году Индия вошла в пятерку лидеров стран-импортеров украинской сельскохозяйственной продукции, импортировав из Украины товаров этой группы на 2 миллиарда долларов.