В «Укрлендфарминг» Бахматюка рассказали, как сделать мясные фермы прибыльными

Украинские мясные фермы малоприбыльны.

В Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка рассказали, как с помощью новых подходов и технологий можно решить эту проблему и достигнуть 30% рентабельности.

Директор кластера "Полесье" группы компаний Ukrlandfarming Владимир Левковский рассказал о новых технологыях на мясной ферме в Раковщине Житомирской области, правильных условиях Содержание поголовья и достижении рентабельности в разы выше нормы в интервью изданию «Деловая столица».

«Мы ищем различные пути, как удешевить выращивания одного килограмма мяса. За последние годы, кажется, нашли золотую середину. И сегодня у нас мясное поголовье стало рентабельным. Да, мы работали и над количественном составом, и над генетикой, улучшали кормовую базу, учили работников новой технологии откорма. А это специальный рацион для животных, который состоит из зерна, силоса и белковых кормов. И в прошлом году удалось получить положительный результат. Разумеется, если вкладывать средства, то отдача должна быть больше, чем в банке. Так, если сейчас в банке под 20% можно взять кредит, то хотелось бы иметь 25-30%. С поступлением средств, о которых я говорю, иметь такой уровень рентабельности », - сообщил Левковский. При этом на мясных фермах в Украине 10% рентабельности считается высоким показателем.

Также Владимир Левковский рассказал об опыте других стран и новых принципах работы, которые использует агрохолдинг для достижения высокой рентабельности: «Перед тем как начинали работу, я проехал несколько стран Европы и изучал опыт в других странах, где применяется соответствующая технология. Мясное поголовье требует незначительных условий содержания, и больших средств для этого не требуется. Мы побывали на ферме и видели условия: качественные корма и места, где можно этогому поголовью отдохнуть. Не надо больших помещений. И в зимний период животные себя хорошо чувствуют на свежем воздухе, независимо от температуры. Но если дождь и снег - у них есть где спрятаться. Сейчас на этой ферме содержится около 800 голов, а работают там 12 человек - это не так много »

Компания Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющая более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют крупнейшим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Одним из направлений деятельности компании является животноводство.