Украина заработала на аграрном экспорте почти $12 миллиардов
Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 млрд долл., что на 65,6 млн долл. превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.
Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали почти 9 миллионов тонн зерна
"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составляет 11,5 млрд долл. Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.
По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров остаются зерновые культуры - 36,6% от общего аграрного экспорта, подсолнечное масло - 25,1% и семена масличных культур - 9,4%.
Ключевыми покупателями в региональной структуре экспорта являются страны Азии с долей 43,6%, Европейского Союза - 31,4% и Африки - 13,3%.
При этом, за указанный период экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Азии увеличился на 259,1 млн долл. и составил более 5 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Важно отметить, что первое место среди ключевых стран-импортеров нашей продукции занимает Индия, на рынок которой было поставлено украинских пищевых продуктов на сумму 1,3 млрд долл. Второе место занял Китай - 698,8 млн долл., третье - Египет на сумму 685,5 млн долл.", - добавила Трофимцева.
Кроме того, по ее словам, в пятерку наибольших импортеров украинской продукции входят Нидерланды (671,9 млн долл.) и Испания (551,3 млн долл.).
Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.