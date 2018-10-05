Украина заработала на аграрном экспорте почти $12 миллиардов

Украина в январе-августе увеличила выручку от аграрного экспорта на 65,6 млн долл.

Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 млрд долл., что на 65,6 млн долл. превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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"Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составляет 11,5 млрд долл. Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

По ее словам, в тройке лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров остаются зерновые культуры - 36,6% от общего аграрного экспорта, подсолнечное масло - 25,1% и семена масличных культур - 9,4%.

Ключевыми покупателями в региональной структуре экспорта являются страны Азии с долей 43,6%, Европейского Союза - 31,4% и Африки - 13,3%.

При этом, за указанный период экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Азии увеличился на 259,1 млн долл. и составил более 5 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Важно отметить, что первое место среди ключевых стран-импортеров нашей продукции занимает Индия, на рынок которой было поставлено украинских пищевых продуктов на сумму 1,3 млрд долл. Второе место занял Китай - 698,8 млн долл., третье - Египет на сумму 685,5 млн долл.", - добавила Трофимцева.

Кроме того, по ее словам, в пятерку наибольших импортеров украинской продукции входят Нидерланды (671,9 млн долл.) и Испания (551,3 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.