Пиво с 1 июля в Украине будет считаться алкогольным напитком

Пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% с 1 июля 2015 года в Украине будет приравнено к алкогольным напиткам.

Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс (№71-VІІІ от 28 декабря 2014 года), опубликованном в газете «Голос Украины» 31 декабря.

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Кроме того, согласно документу, слабоалкогольными напитками, виноградными винами, вермутами и другими сброженными напитками (например сидр, перри) будут считаться алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 0,5%, а не 1,2%, как это предусматривала предыдущая редакция Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, акциз на пиво в Украине с 1 июля 2014 года был повышен на 42,5%, до 1,24 грн/л. Производство пива в Украине за 11 месяцев, по данным Госстата, сократилось на 11,2%, до 225 млн дал.