В оккупированном Крыму парализована работа рынков

В оккупированном Россией Симферополе частных предпринимателей, которые не успели получить разрешение на торговлю по российскому законодательству, не пускают на рынки. Об этом передают "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение частного предпринимателя рынка «Залесский» Зинаиду.

Читайте такжеОккупанты закрыли в Крыму все пункты обмена валютВ налоговой частным предпринимателям сообщили, что можно будет заключить временные договоры с администрацией рынка, так как перерегистрация продлена до 30 апреля.

По словам предпринимателя, 3 января администрация ООО «Русь», которая заведует их рынком, отказалась пускать на территорию торговцев, не получивших российское разрешение. Бизнесменам даже пригрозили отключить от электроснабжения и вызвать ОМОН, добавила она. Кроме того, руководство наотрез отказалось подписывать временные договоры.

По ее данным, из порядка 260 частных предпринимателей успели пройти перерегистрацию только 35. Поэтому торговые ряды на рынке «Залесский» сейчас практически пустые. Аналогичная ситуация и на других рынках ООО «Русь». «При этом на рынках, принадлежащих другим фирмам, без проблем заключили временные договоры, и люди работают», – возмущается частный предприниматель.

Сегодня, 5 января, предприниматели ходили к зданию "Совета министров РК", но охрана отказалась их пропускать внутрь, аргументируя тем, что никого из чиновников нет на месте. Инициативной группе удалось только дозвониться на «горячую линию» нелегитимного главы Крыма Сергея Аксенова. Там заверили, что "председатель Совмина" извещен, и проблема решается на высшем уровне.

«Сейчас из-за простоя мы терпим колоссальные убытки. Кто нам все это компенсирует? И я не уверена, что 12 января, когда заработает налоговая, документы будут готовы», - сетует Зинаида.

Как передает "Крым.Реалии", на многих торговых точках в оккупированном РФ Симферополе уже висят вывески о сдаче в аренду, некоторые магазины работают под прикрытыми железными ролетами. Эти точки тут же закрываются, как только их владельцы и работники слышат о рейде проверяющих.