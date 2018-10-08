Украина сократила экспорт "молочки" почти наполовину

По словам экспертов, экспортная выручка от украинской молочной продукции в январе-сентябре сократилась вследствие падения цен на масло и сухое молоко на мировых рынках.

Украина в сентябре текущего года сократила экспорт молочной продукции на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 миллиона долларов, что является самым низким показателем за все время наблюдений.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"Существенное проседание в цене сливочного масла и сухого молока на мировом рынке повлияло на то, что Украина в сентябре имела самый низкий показатель экспортной выручки от продажи молочных продуктов в 2018 году - 18,3 миллиона долларов (минус 21,8% по сравнению с августом этого года и минус 40% по сравнению с сентябрем прошлого года)", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что самое большое сокращении произошло по сухому молоку (на 48,5%) и маслу (на 50,2%) - тем экспортным категориям, которые приносили основную выручку в прошлом году.

Экспорт молока и сливок за девять месяцев текущего года составил 15,5 тысячи тонн, что на 86,6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в денежном выражении экспорт составил 11 миллионов долларов, что на 90,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Основными рынками сбыта этой продукции были Молдавия с долей 25,1% всех поставок, Ливия (20,8%) и Польша (23%).

Эксперты также отметили, что экспорт молока и сливок сгущенных за девять месяцев принес Украине 48 миллионов долларов, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении экспорт этой продукции составил 29 тысяч тонн, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего продукции этой группы было поставлено в Бангладеш - на общую сумму 7,5 миллиона долларов и Казахстан - на сумму 6 миллионов долларов.

При этом экспорт кисломолочной продукции на внешние рынки за январь-сентябрь 2018 года показал наибольший прирост - до 6,5 миллиона долларов, что на 120% больше аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении этот показатель составил 4 тысячи тонн, что в 1,5 раза (49,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего продукции этой группы продали в Казахстан - на 6 миллионов долларов и в Молдавию - на 1,8 миллиона долларов.

Также сократились продажи молочной сыворотки - на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, - до 23,5 тысячи тонн. В денежном выражении этот показатель составил 15,8 миллиона долларов, или на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году.