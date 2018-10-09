Для выкупа земли на первоначальном этапе в случае отмены моратория украинским аграриям понадобится $6 миллиардов - депутат

По словам Козаченко, частично вопрос финансирования можно решить, создав Ипотечный банк, контрольный пакет которого будет принадлежать государству.

Для выкупа земли в случае отмены моратория на первоначальном этапе украинским аграриям понадобится финансовый ресурс в размере 6 млрд долл., сообщил на пресс-конференции глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и продовольствия Леонид Козаченко.

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«Согласно исследованиям, которые были проведены, почти 10% земли сразу будет подано на продажу. Для этого нужно около 6 млрд долл. Где взять эти средства, чтобы сельхозпроизводителям купить землю? Здесь нужны долгосрочные ресурсы, которые сегодня не может предоставить ни одна международная финансовая организация», - сказал народный депутат.

По его словам, частично вопрос финансирования можно решить, создав Ипотечный банк, контрольный пакет которого будет принадлежать государству.

«4 млн га сельскохозяйственных земель, которые сегодня находятся в государственной собственности, могут служить залогом для получения финансирования от международных организаций, или же залогом могут быть другие государственные активы", - отметил Козаченко.

Кроме того, он подчеркнул, что поддерживает запрет на концентрацию земельных участков у одного владельца, а также запрет доступа иностранцам на украинский земельный рынок.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

При этом в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.