Эксперты назвали агропродукты, которые больше всего продает Украина

Основную долю украинского аграрного экспорта составляет сырье.

Основную долю украинского аграрного экспорта в январе-сентябре текущего года составляют сырьевые продукты, при этом Украина имеет значительный потенциал для экспорта готовой продукции, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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"Основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой. При этом эта продукция следует мировым экологическим трендам - растут объемы как производства, так и продажи органической продукции. Также следует обратить внимание на то, что хотя сейчас нашим основным экспортным товаром является сырье, мы имеем значительный потенциал и для продаж за границу готовой продукции. Украинские производители могут создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке. В частности, об этом свидетельствует рост объема шоколада, который продается за границу", - говорится в сообщении.

Так, эксперты отметили, что по сравнению с прошлым годом больше всего вырос экспорт таких товаров как мясо птицы - на 29%, шоколад - на 21%, соевое масло - на 18%, семена рапса - на 15% и пшеница - на 6%.

Кроме того, среди всех групп товаров, которые экспортирует Украина, первое место занимают зерновые культуры, которых в этом году было экспортировано на сумму 4,8 млрд долл. На втором месте жиры и масла, готовые пищевые жиры и воски, которых было экспортировано на 3,2 млрд долл. Далее идут семена и плоды масличных растений, солома и фураж - на 1,4 млрд долл., мясо и пищевые субпродукты - на 478,9 млн долл., молоко и молочные продукты, яйца птицы и натуральный мед. Суммарный объем этих товаров составляет 85% от общей стоимости экспортируемых из Украины товаров пищевой и аграрной промышленности.

Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.