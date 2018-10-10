Зарплата в аграрном секторе Украины выросла почти на четверть

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 24,6%, в пищевой промышленности - на 24,2%.

Среднемесячная зарплата в аграрном секторе Украины в январе-августе 2018 года выросла на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 856 грн.

Читайте такжеБолее 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах – ГФС

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также в ведомстве отметили, что за 8 месяцев этого года средняя заработная плата в пищевой промышленности составили более 8 тыс. грн, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, среднее количество работников сельского хозяйства в Украине в первом квартале уменьшилось на 4%, до 348 тыс. человек.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года увеличилась на 27,6% и составила 8 725 грн.