Украинские аграрии засеяли озимыми почти 80% запланированных площадей

По состоянию на 2 октября, аграрии намолотили 45,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, или 79% к прогнозу.

Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 5,7 млн га, или 79% от прогнозируемой площади посева (7,2 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницей засеяно 5 млн га, или 82% из прогнозированных 6,2 млн га; рожью - 109 тыс. га, или 74% из прогнозированных 872 тыс. га; озимым ячменем - 511 тыс. га или, 59% из прогнозированных 872 тыс. га.

В то же время продолжается уборочная кампания. По состоянию на 9 октября украинские аграрии намолотили 45,3 млн тонн зерна на площади 11,8 млн га, или 79% к прогнозу при урожайности 38,5 ц/га.

Так, ранних зерновых и зернобобовых собрано 34,3 млн тонн на площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 10,4 млн тонн на площади 1,7 млн га, или 37% к прогнозу при урожайности 62,2 ц/га; гречихи - 121 тыс. тонн на площади 97 тыс. га, или 90% к прогнозу при урожайности 12,4 ц/га; проса - 72 тыс. тонн на площади 46 тыс. га, или 89% к прогнозу при урожайности 15,5ц/га.

Кроме того, подсолнечника намолочено 11 млн тонн на площади 5 млн га (83%) при урожайности 22 ц/га; сои - 2,7 млн тонн на площади 1,1 млн га (63%) при урожайности 25,1 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Также сообщается, что сахарной свеклы накопано 4,9 млн тонн на площади 102 тыс. га (37%) при урожайности 478 ц/га.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что посевная кампания в Украине в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Минагропрод подтвердил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 63,1 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.