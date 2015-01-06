В оккупированном Крыму из-за повального дефицита отменили сертификацию украинских продуктов

В оккупированном Крыму до 1 июня действуют лицензии украинского образца, даже если срок их действия истек.

Об этом на заседании самопровозлашенного "Совета министров Республики Крым" сообщила так называемая "вице-премьер" Евгения Бавыкина, пишут "Новости Крыма".

По ее словам, Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил соответствующий закон. С 1 июня все виды деятельности будут разделены на две категории – подлежащие обязательному лицензированию по российским законам и без получения лицензий с применением уведомительного порядка.

Уведомительный порядок будет применяться для деятельности по оказанию медицинских услуг, обезвреживанию и размещению отходов, сохранению объектов культурного наследования, разработке, производству, испытанию и ремонту авиатехники.

Кроме того, в оккупированном Крыму приостановлено до 1 января 2018 года действие российских норм о качестве и безопасности пищевых продуктов. Разрешается продавать продукты с этикетками не на русском языке. «Не подлежит обязательной сертификации перечень продукции, которая будет сюда ввозиться», - сообщила Бавыкина.

Читайте такжеСМИ: В крымских супермаркетах наступил дефицит молока и алкоголяТакже упрощено получение лицензий на розничную продажу алкоголя. Не требуется предоставлять документы на право собственности и пользования стационарным торговым объектом, что было препятствием для многих крымских компаний. До 1 января 2020 года разрешено использование временных сооружений при продаже товаров на рынках.

Как сообщал УНИАН, во многих супермаркетах оккупированного Россией Крыма исчезла молочная продукция.

Также во многих магазинах нет алкоголя. Предприниматели объясняют это отсутствием российской лицензии на его продажу. Некоторые супермаркеты тем временем распродают остатки украинского спиртного.

При этом с 1 января 2015 года все товары, ввозимые на полуостров из материковой Украины, подлежат таможенному декларированию согласно положениям Таможенного союза.