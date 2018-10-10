Более 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю

В прошлом году в Украине насчитывалось 6,537 тысячи земельных участков общей площадью 25,072 тысячи га, которые признаны выморочным наследством.

После смерти около 6,5 тысячи землевладельцев государство получило бесплатно в свою собственность земельные участки общей площадью 25 тысяч га, на которые не нашлось наследников.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные "Мониторинга земельных отношений".

По данным "Мониторинга", в 2017 году в Украине насчитывалось 6,537 тысячи земельных участков общей площадью 25,072 тысячи га, которые признаны выморочным наследством. То есть, наследники не заявили о своих правах и эти земли де-юре перешли в распоряжение местных органов власти по решению суда.

Также землевладельцы при жизни не смогли продать землю - как известно, в Украине до сих пор действует мораторий на продажу земли.

После смерти около 6,5 тысячи землевладельцев государство получило бесплатно в свою собственность земельные участки общей площадью 25 тысяч га, на которые не нашлось наследников.

Об этом свидетельствуют данные "Мониторинга земельных отношений", который накануне был представлен во Всемирном банке.

По данным "Мониторинга", в 2017 году в Украине насчитывалось 6,537 тысячи земельных участков общей площадью 25,072 тысячи га, которые признаны выморочным наследством. То есть, наследники не заявили о своих правах и эти земли де-юре перешли в распоряжение местных органов власти по решению суда.

Также землевладельцы при жизни не смогли продать землю - как известно, в Украине до сих пор действует мораторий на продажу земли.