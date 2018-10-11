Украинские аграрии через аграрные расписки привлекли 4,4 миллиарда

Из 696 заключенных расписок на сегодняшний день выполнены и закрыты обязательства по 176 на общую сумму 1,4 млрд грн.

Украинские аграрии по состоянию на 9 октября текущего года оформили 696 аграрных расписок на сумму 4,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на 9 октября, за весь период действия аграрных расписок аграриям выдано 696 расписок на сумму 4,4 млрд грн, из которых товарных - 290 на сумму 2,5 млрд грн, финансовых - 406 на сумму 1,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом, в январе-сентябре текущего года сельхозпроизводители оформили 514 аграрных расписок на общую сумму 3,2 млрд грн, отметили в министерстве.

"74% от общего количества аграрных расписок оформлено именно в этом году. Это говорит о том, что этот финансовый инструмент является эффективным и становится все более популярным среди агропроизводителей. Аграрные расписки являются удобными благодаря своей простоте и быстроте оформления, а также удовлетворению потребностей именно малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой.

По ее словам, аграрные расписки охватили широкий спектр направлений сельского хозяйства. Этим финансовым инструментом пользуются производители зерновых и масличных культур, а также те, кто занят в овощеводстве, садоводстве и животноводстве.

Также в пресс-службе отметили, что аграрные расписки выданы под залог будущего урожая - кукурузы, пшеницы, гороха, риса, молока, яблок, арбуза и других культур. Кроме того, из общего количества заключенных расписок 60% - финансовые, что предусматривает отношения в денежной форме.

В министерстве сообщили, что на сегодняшний день выполнены и закрыты обязательства по 176 аграрным распискам на общую сумму 1,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных расписках», который дает возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов.

Механизм аграрных расписок является альтернативой банковскому кредитованию. В Минагропроде неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для сельхозпредприятий.

Преимущественно расписками пользуются производители зерновых и масличных культур. Однако спрос на этот инструмент растет также со стороны фермеров, которые занимаются овощеводством и садоводством. В 2017 году проект работал в 8 областях Украины - Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой.

Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.