Группа компаний "Укрлендфарминг" стала членом Европейской Бизнес Ассоциации
"Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям.
"Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество рабочих мест в агроотрасли, как один из крупнейших экспортеров продуктов питания, мы чувствуем огромную ответственность перед украинским и мировым сообществом по следованию европейским ценностям. - комментирует операционный директор Галина Ковток, - вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию для нас возможность еще больше влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль, а для сообщества - перенимать наш успешный опыт работы в агроиндустрии. Мы верим, что объединение сильных - это возможность роста для всех - бизнеса, общества и развития экономики в целом".
Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более девятьсот компаний и таким образом является одним из самых масштабных сообществ бизнеса, работающих на украинском рынке. Среди ее членов - компании-лидеры, которые разделяют лучшие европейские ценности ведения бизнеса.