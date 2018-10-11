Китай заинтересован в импорте украинского мяса птицы

Главной задачей миссии КНР является укрепление сотрудничества между Украиной и КНР и увеличение двустороннего товарооборота.

Китайская Народная Республика изучает возможность импорта украинского мяса птицы в рамках миссии КНР, которая работает в Украине с 10 октября, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

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"10 октября 2018 года в Украине начала работу миссия Китайской Народной Республики с целью оценки системы государственного контроля за здоровьем птицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главной задачей миссии является укрепление сотрудничества между Украиной и КНР и увеличение двустороннего товарооборота.

Ожидается, что представители КНР ознакомятся с работой Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов, системой государственных лабораторий и мерами государственного контроля за здоровьем птицы.

Как сообщал УНИАН, в июне Госпродпотребслужба и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики подписали Меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.