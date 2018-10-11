Украина сократила экспорт меда на 40%

Основными покупателями украинской продукции стали Германия, Польша и США.

Украина в январе-сентябре текущего года сократила экспорт меда на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27,8 тысячи тонн, сообщила эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка на своей странице в социальной сети Facebook.

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"По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт сократился на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 9% уступает аналогичному показателю 2016 года, составив 27,8 тысячи тонн, или 57,4 миллиона долларов", - написала она.

Эксперт отметила, что в сентябре объем экспорта меда из Украины снизился на 39% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 20% по сравнению с сентябрем 2016 года, составив 5,7 тысячи тонн.

По словам Бурки, основными покупателями украинской продукции стали Германия, доля которой в общем экспорте меда из Украины составила 29% - на 16,8 миллиона долларов, Польша - на 9,9 миллиона долларов (17%), США - на 6,9 миллиона долларов (12%).

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские аграрии исчерпали квоту на экспорт меда в ЕС за 10 дней, с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен.

В 2017 году из Украины в страны Евросоюза было экспортировано порядка 48 тысяч тонн меда.