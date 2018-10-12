Украинские аграрии намолотили 47 миллионов тонн зерна

Продолжается сев озимых культур, которыми засеяно 6 миллионов га, или 84% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 11 октября намолотили 47 миллионов тонн зерновых культур с площади 12 миллиона га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых собрано 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 11,9 миллиона тонн на площади 1,9 миллиона га, или 41% к прогнозу при урожайности 63,1 ц/га; гречки - 124 тысячи тонн на площади 100 тысяч га, или 92% к прогнозу при урожайности 12,4 ц/га; проса - 74 тысячи тонн на площади 48 тысяч га или 91% к прогнозу при урожайности 15,5 ц/га.

Кроме того, подсолнечника намолочено 11,6 миллиона тонн на площади 5,2 миллиона га, или 87% к прогнозу при урожайности 22,1 ц/га; сои - 2,9 миллиона тонн на площади 1,2 миллиона га или (68%) к прогнозу при урожайности 25,2 ц/га; рапса - 2,7 миллиона тонн на площади 1 миллион га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 5,6 миллиона тонн на площади 116 тысяч га, или 41% к прогнозу при урожайности 482 ц/га.

В ведомстве добавили, что наряду с уборкой зерновых продолжается посевная кампания. По состоянию на 11 октября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 6 миллионов га, или 84% к прогнозированным 7,2 миллиона га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 миллионов тонн.

Несмотря на то, что посевная кампания в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.