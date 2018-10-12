Украина сократила производство подсолнечного масла

Причиной сокращения производства стало уменьшение валового сбора семян подсолнечника за отчетный период.

Украинские предприятия в 2017-2018 МГ (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) сократили производство подсолнечного масла на 13,6% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром".

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"2017-2018 маркетинговый год характеризуется сокращением производства масла подсолнечного нерафинированного на 13,6% из-за уменьшения валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что производство маргариновой продукции увеличилось на 5,3% по сравнению с прошлым маркетинговым годом. Объемы производства соевого масла увеличились на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Основных видов масло-жировой продукции в 2017-2018 маркетинговом году из Украины было экспортировано на 5,2 миллиарда долларов, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия в 2016-2017 МГ произвели рекордные 6,27 миллиона тонн подсолнечного масла благодаря максимальному урожаю подсолнечника за все годы независимости на уровне 13,6 миллиона тонн.