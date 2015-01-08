В России предпринимают экстренные меры для сдерживания цен на продовольствие

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры для исключения необоснованного роста цен на продовольственном рынке, передает ТАСС.

"В последнее время из-за ситуации вокруг рубля, из-за целого ряда других причин у нас довольно серьезно разыгралась продовольственная инфляция", - подчеркнул Медведев на встрече с министром сельского хозяйства Николаем Федоровым.

Читайте такжеThe Guardian: В России опасаются рецессии, так как ВВП сократился впервые за 5 лет"Даже несмотря на рекордный урожай, давление (на цены) все-таки присутствует. В столицах оно больше по понятным причинам, в провинции - гораздо меньше ощущается, но оно тоже есть", - продолжил премьер.

"Нужно сделать все вместе с владельцами сетевых магазинов, с аграриями, вместе с посредниками, которые принимают участие в этих цепочках, чтобы не допустить необоснованного роста цен", - заявил Медведев. Он пояснил, что под необоснованным ростом он имеет в виду "спекулятивную маржу, которую снимают на целом ряде экономических факторов, включая ситуацию с валютой".