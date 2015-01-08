На Киевщине обнаружили классическую чуму свиней

Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе диагностировал классическую чуму свиней у отстрелянных на территории Киевской области диких кабанов, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

Согласно сообщению, вирус классической чумы был выявлен у 3 из 5 кабанов, отстрелянных 21 декабря возле села Мирча Бородянского района, и у одного кабана, отстрелянного 14 декабря в районе села Лубянка Бородянского района.

В связи с этим 8 января состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бородянской райгосадминистрации, на котором были утверждены необходимые для борьбы с вирусом классической чумы свиней мероприятия.

Читайте такжеНа Сумщине в шести районах введен карантин из-за африканской чумы свиней «Ситуация находится под квалифицированным контролем Главного управления ветеринарной медицины в Киевской области и Госветфитослужбы Украины», - заверили в Госветфитослужбе.

Справка УНИАН. Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Классическая чума свиней наносит существенный экономический ущерб хозяйствам: летальность 80-100%.