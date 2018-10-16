Должностные лица «Нибулона» проходят по уголовному делу по факту мошенничества в исполнительном производстве

В длительном и многомиллионном споре аграрных компаний «Райз» и «Нибулон» – крутой поворот, который может спутать все карты последней. Главное следственное управление МВД возбудило уголовное дело.

Об этом сообщает информационный портал «Стоп коррупции».

Между двумя крупными аграрными компаниями «Райз» и «Нибулон» продолжается судебный спор уже долгие 8 лет. На кону – 17 миллионов долларов долга «Райз» по договору на поставку 158 тыс. тонн кукурузы «Нибулона», которые не смогла выполнить первая из-за квотирования Правительством экспорта кукурузы из Украины. Спор прошел много арбитражных инстанций ГАФТА, Высокий суд Лондона.

«Возможно бы этот длинный спор между двумя крупнейшими аграрными компаниями продолжался и далее в международных арбитражных инстанциях. Если бы «Нибулон» не решил «брать быка за рога», и в ход пустил феноменальную по своей «беспристрастности» и уровню уважения к закону – украинскую фемиду. Цель – запустить любой ценой исполнительное производство на сумму 17 миллионов долларов, а дальше – банкротство «Райз», – отмечает «Стопкор».

Как узнали журналисты портала – 30 января 2015 года Святошинский райсуд Киева выносит Определение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной организации торговли зерном и кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апелляционным судом Киева это Определение райсуда отменяется. Далее – кассационная инстанция, которая возвращает дело снова в Святошинский районный суд.

«Здесь начинается самое интересное», – утверждает «Стопкор». По заявлению заместителя генерального директора компании Андрея Васильева – представителя «Нибулона», секретарь Святошинского райсуда без всяких резолюций руководства суда – самовольно составляет исполнительный лист по данному делу! Причем исполнительный лист подписывается фиктивно от имени судьи Святошинского райсуда Макаренко В.В., у которого на тот период уже год, как истек срок судейства. В ДГИС Минюста в исполнительном производстве – отказывают. Представитель «Нибулона» Андрей Васильев снова обращается в Святошинский районный суд, где председатель суда Ясельский А.М. не принимая никаких заявлений или дела к производству, не назначая судебное заседание и не рассматривая дело по существу относительно исправления исполнительного листа, мгновенно дает распоряжение о замене исполнительных листов, причем датируя новый все той же датой, что и первый исполнительный – 28 декабря 2017 г.

«На основании таким образом подделанного исполнительного листа, отделом принудительного исполнения решений ДГИС Минюста открывается исполнительное производство за №55583162. По факту этих действий, Главное следственное управление МВД Украины возбуждает уголовное дело и начинает досудебное следствие. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР за № 12018000000000121 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на преступление) и ч.4 ст.190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)», – отмечается в материале «Стопкора».