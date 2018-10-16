Украина увеличила экспорт арбузов - впервые за три года
12:47, 16 октября 2018Агро
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Нынешний украинский экспорт этой сладкой ягоды вырос на 4%.
В этом году Украина экспортировала более 19 тысяч тонн арбузов / фото УНИАН
Впервые за последние три года Украина увеличила экспорт арбузов.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"С июля до сентября Украина экспортировала более 19 тысяч тонн арбузов. Это на 4% больше, чем за весь прошлогодний сезон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не окончательные результаты. Итоги подведут в конце октября.
Самые низкие цены на арбузы в этом сезоне были зафиксированы в первой половине июля, тогда полосатую ягоду продавали по 2 гривни за килограмм.
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