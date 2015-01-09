Россия вернула Беларуси "забракованные" овощи и фрукты

Решением Россельхознадзора с 24 ноября транзит растительной продукции через территорию России в третьи страны, в том числе в Казахстан, должен осуществляться только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Таможенного союза.

Как сообщает РИА Новости, на этот шаг ведомство было вынуждено пойти из-за участившихся в последнее время нарушений, связанных с нелегальным перемещением на российский рынок европейских овощей и фруктов. Несмотря на предпринятые меры, продолжаются попытки ввоза попавших под ограничения продукции из Европы через Беларусь.

"Восьмого января текущего года на автодороге М1 "Москва — Минск" в пункте предварительного уведомления "Красная горка" (Смоленская область) запрещено перемещение около 60 тонн различной растительной продукции", — говорится в сообщении.

Читайте такжеЛукашенко пожаловался, что свободного движения товаров в Таможенном союзе "как не было, так и нет"В частности, около 20 тонн польских яблок перевозились с нарушением установленных правил транзита. Также свыше 40 тонн плодоовощной продукции следовали без необходимых отметок фитосанитарных инспекторов Беларуси, гарантирующих безопасность поставки.

Россия на год запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция.