«Укрлендфарминг» Бахматюка разработал и успешно внедряет собственную IT-систему учета урожая

В компании построена система учета, собирающая информацию независимо от людей.

Внедрение системы позволяет руководству «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка видеть ситуацию в динамике, собрать данные о фактической урожайности по каждому полю и отслеживать весь процесс перемещения собранного урожая с поля на элеватор

Об этом пишет «Деловая столица».

«Главное отличие «Укрлендфарминг» от других агрохолдингов - в наличии своей телеметрической системы, - пояснил заместитель генерального директора по вопросам аграрных IT-инноваций компании Владимир Бабий. - Это означает, что практически со всех единиц техники собираются данные о перемещении, о скорости, об оборотах двигателя, об использовании топлива, показатели нагрузки на двигатель и многое другое. На основании этих данных и строится система вывоза урожая с поля».

По его словам, в компании построена система учета, собирающая информацию независимо от людей. «Она полностью сама контролирует процесс уборки урожая. Сколько, кому, какой машине отгружено, сколько машина привезла на элеватор и так далее - информацию обо всем дают датчики, установленные на каждом комбайне. GPS-трекеры, которые установлены на все без исключения автомобили, отслеживают все их перемещения. Это позволяет существенно сократить количество диспетчеров (так как основная информация обрабатывается в системе), а также учетчиков, находящихся на поле», отметил Владимир Бабий.

Кроме того, система позволяет сократить количество работников службы безопасности, так как основные процессы становятся намного более прозрачными. «Можно сказать, что это маленький IoT (интернет вещей), который мы создали у себя в холдинге», подчеркнул Владимир Бабий.

Он также рассказал, что система учета урожая, получившая название «Свой-Чужой» (по аналогии с военными системами ПВО), устанавливается на каждый комбайн компании. Она помогает консолидировать данные о фактической урожайности по каждому полю, а также в режиме реального времени выявлять хищения.

Главное же направление развития - это точное земледелие, то есть использование IT для того, чтобы создать оптимальные условия выращивания урожая. Для этого применяется комплекс систем, которые собирают и анализируют информацию с размещенных на технике и полях компании датчиков. Одна из систем на основании собранной информации формирует точные путевые листы, что значительно сокращает расход топлива, посевного материала и удобрений.

«Благодаря нашим системам мы сберегаем около 0,3 тонны с гектара по урожайности, а учитывая наше количество гектаров - это около 100 млн грн. Прямые возвраты от выявления и предотвращения краж благодаря системе каждый год составляют от 5 до 10 млн грн», - говорит Владимир Бабий.

Напомним, группа компаний «Укрлендфарминг» одной из первых поддержала инициативу сотового оператора «Киевстар», приняв участие в запуске мобильного приложения для малых фермеров m-Agri. Предприятия компании участвовали в мероприятиях для аграриев в рамках «Киевстар Фест» - встречи с украинскими фермерами летом 2018 года прошли в восьми областях Украины.

«Укрлендфармінг» Бахматюка розробив і успішно впроваджує власну IT-систему обліку врожаю

Впровадження системи дозволяє керівництву «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка бачити ситуацію в динаміці, зібрати дані про фактичну врожайності по кожному полю і відслідковувати весь процес переміщення зібраного врожаю з поля на елеватор

Про це пише «Деловая столица».

«Головна відмінність «Укрлендфармінг» від інших агрохолдингів - в наявності своєї телеметричної системи, - пояснив заступник генерального директора з питань аграрних IT-інновацій компанії Володимир Бабій. - Це означає, що практично з усіх одиниць техніки збираються дані про переміщення, про швидкість, про обороти двигуна, про використання палива, показники навантаження на двигун і багато іншого. На підставі цих даних і будується система вивезення врожаю з поля».

За його словами, в компанії побудована система обліку, що збирає інформацію незалежно від людей. «Вона повністю сама контролює процес збирання врожаю. Скільки, кому, якій машині відвантажено, скільки машина привезла на елеватор і так далі - інформацію про все дають датчики, встановлені на кожному комбайні. GPS-трекери, які встановлені на всі без винятку автомобілі, відстежують всі їх переміщення. Це дозволяє істотно скоротити кількість диспетчерів (адже основна інформація обробляється в системі), а також обліковців, які перебувають на полі», зазначив Володимир Бабій.

Крім того, система дозволяє скоротити кількість працівників служби безпеки, оскільки основні процеси стають набагато прозорішими. «Можна сказати, що це маленький IoT (інтернет речей), який ми створили у себе в холдингу», підкреслив Володимир Бабій.

Він також розповів, що система обліку врожаю, яка отримала назву «Свій-Чужий» (за аналогією з військовими системами ППО), встановлюється на кожен комбайн компанії, і допомагає консолідувати дані про фактичну врожайність по кожному полю, в режимі реального часу виявляючи розкрадання.

Головний ж напрямок розвитку - точне землеробство, тобто використання IT для того, щоб створити оптимальні умови вирощування врожаю. Для цього застосовується комплекс систем, які збирають і аналізують інформацію з датчиків, розміщених на техніці і полях компанії. Одна з систем на підставі зібраної інформації формує точні путьові листи, що значно скорочує витрату палива, посівного матеріалу і добрив.

«Завдяки нашим системам ми зберігаємо близько 0,3 тонн з гектара по врожайності, а з огляду на нашу кількість гектарів - це близько 100 млн грн. прямі повернення від виявлення і запобігання крадіжкам завдяки системі щороку складають від 5 до 10 млн грн.», - каже Володимир Бабій.

Нагадаємо, група компаній «Укрлендфармінг» однією з перших підтримала ініціативу стільникового оператора «Київстар», взявши участь у запуску мобільного застосування для малих фермерів m-Agri. Підприємства компанії брали участь у заходах для аграріїв в рамках «Київстар Фест» - зустрічі з українськими фермерами влітку 2018 року відбулися у восьми областях України.