В Одесской области из-за второго случая сибирской язвы объявлен карантин

В селе Николаевка-Новороссийская объявлен двухнедельный карантин. Корову, инфицированную сибирской язвой, утилизировали.

В Саратском районе Одесской области из-за второго случая опасного инфекционного заболевания животных – сибирской язвы объявлен карантин.

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Как сообщили УНИАН в Саратской райгосадминистрации, болезнь обнаружена в селе Николаевка-Новороссийская, в котором, согласно плану-графику вакцинации, привито 110 голов крупного рогатого скота. Однако уже 12 октября в ветеринарную службу поступило сообщение о падеже 6-летней коровы в указанном населенном пункте.

Работниками ветеринарной службы сразу были отобраны образцы для необходимых анализов и направлены для экспертных исследований. В то же время животное с помощью спецтехники вывезли за пределы села, где в скотомогильнике утилизировали с соблюдением ветеринарных правил.

Отмечается, что прямого контакта животного с людьми не было, и эта корова долго не давала молоко. В домохозяйстве, где содержалось животное, проведены мероприятия по очистке и дезинфекции. Предметы, имевшие с ним контакт, сожжены.

«Проведено экстренное заседание по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором сообщено о лабораторном подтверждении наличия возбудителя сибирской язвы в туше погибшей коровы. По результатам заседания комиссии, принято решение о введении 14-дневного карантина в селе Николаевска-Новороссийская», - подчеркнули в РГА.

Кроме этого, населенные пункты Кривая Балка, Успеновка, Ярославка могут быть подвержены заражению сибирской язвой. В связи с этим там проводятся все необходимые противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Также запрещена реализация сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из частного сектора, продолжаются подворные обходы с целью прививки животных, проводится разъяснительная работа среди населения. Комиссией также принято решение о материальном обеспечении мероприятий по локализации сибирской язвы.

В райадминистрации также добавили, что из-за обнаружения заболевания сибирской язвой среди животных и людей в конце сентября на территории села Меняйловка Саратского района, где от больного животного заразились люди, приняты все необходимые меры для локализации и ликвидации последствий вспышки.

«Это дало положительный результат – очаг заболевания локализован, новых случаев заболеваний среди людей и животных в зоне риска не установлено», - подчеркнули в РГА.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в селе Меняйловка Саратского района Одесской области с подозрением на сибирскую язву было госпитализировано пять человек, которые контактировали с больным животным – забили и съели больную корову.

На прошлой неделе в Саратском районе снова был зарегистрирован случай гибели животного.

Справка УНИАН. Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) – особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы.

Заболевание может распространяться через больных животных или через возбудителя, который может длительное время (70 и больше лет) сохраняться в почве.

Инкубационный срок болезни – от нескольких часов до нескольких суток. Характерными проявлениями являются поражения кожи, сопровождающиеся высокой температурой и общей интоксикацией организма.