Мировые цены на продукты в 2014 году упали до четырехлетнего минимума

Среднее значение индекса мировых продовольственных цен, рассчитываемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в 2014 году составило 202 пункта, что является самым низким показателем за последние четыре года.

Согласно сообщению ФАО, в частности, в прошлом году индекс продовольственных цен снизился по сравнению с 2013 годом на 3,7%.

При этом наиболее значительно падение по сравнению с уровнем 2013 года продемонстрировали цены на зерновые (12,5%), молочную продукцию (7,7%), растительные масла (6,2%) и сахар (3,8%). Рост продемонстрировал лишь индекс цен на мясо, который увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,1%.

Читайте такжеВ России предпринимают экстренные меры для сдерживания цен на продовольствиеСправка УНИАН. В общий индекс продовольственных цен ФАО включены 73 ценовые котировки, рассматриваемые специалистами организации по потребительским товарам в качестве представительных международных цен на эти товары. Каждый из индексов представляет собой средневзвешенное значение относительных цен на потребительские товары, входящие в состав группы, при цене базового периода, состоящей из средних значений за 2002-2004 годы.