В Украине уже произвели почти 600 тысяч тонн сахара

По состоянию на 16 октября в Украине заработали 37 сахарных заводов.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Томашпольского сахарного завода, произвели 569,4 тысячи тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 16 октября произведено 569,4 тысячи тонн сахара и переработано 4,5 миллиона тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего по состоянию на 16 сентября в Украине заработали 37 сахарных заводов из прогнозируемых 42.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) ожидается на уровне чуть менее 2 миллионов тонн, несмотря на сокращение количества работающих заводов.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.