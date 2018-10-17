Украина может увеличить экспорт продуктов и кормов в Британию

Чтобы нарастить экспорт украинской агропродукции в Великобританию, производители уже сейчас должны думать о необходимом качестве продукции, сертификации, партнерах и каналах сбыта.

Украина может увеличить экспорт пищевых продуктов и кормов для животных в Великобританию до 6 миллиардов долларов ежегодно, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" со ссылкой на слова президента ассоциации Алекса Лисситсы.

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"После выхода Великобритании из Европейского Союза у украинских товаропроизводителей может появиться уникальный шанс зайти на британский рынок со своей аграрной продукцией. И зайти не столько с зерновыми и масличными, сколько с товарами с высокой добавленной стоимостью, потеснив наших европейских партнеров с британского рынка более конкурентными ценами при достойном качестве украинской продукции. По моим скромным подсчетам, Украина уже за первые пару лет может нарастить экспорт продуктов питания и кормов для животных в Великобританию до 5-6 миллиардов долларов США ежегодно", - цитирует пресс-служба слова Лисситсы.

По словам президента УКАБ, для того, чтобы нарастить экспорт украинской аграрной продукции в Великобританию, производители уже сейчас должны думать о необходимом качестве продукции, сертификации, возможных партнерах и каналах сбыта.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Украина и Британия договорились о согласовании формы двусторонних сертификатов на отдельные товарные позиции для экспорта украинской аграрной продукции.

Также украинская делегация обсудила с представителями британского Агентства по стандартам пищевых продуктов развитие совместной торговли, перспективы при оценке рисков и усовершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов.