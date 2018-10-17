Украина сократила экспорт тепличных томатов до исторического минимума

При этом Украина импортировала 48 тысяч тонн томатов, что также стало рекордным результатом за всю историю независимости Украины.

Украина в январе-сентябре сократила экспорт тепличных томатов на 30% по сравнению с предыдущим годом - до 10,7 тысячи тонн, что является историческим минимумом, сообщила пресс-служба "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА).

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"За январь-сентябрь 2018 года Украина экспортировала лишь 10,7 тысячи тонн томатов, а это почти на 30% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В денежном эквиваленте поставки указанной продукции сократились на 20% и составили около 8 миллионов долларов США. Для сравнения, за девять месяцев 2017 года Украине удалось экспортировать 15 тысяч тонн томатов на сумму более 10 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в этом году экспорт украинских томатов снизился до минимальных показателей за всю историю независимой Украины.

В то же время, добавили в ассоциации, импорт томатов в Украину с начала года увеличился в 1,7 раза как в натуральном, так и в денежном показателе. В частности, за январь-сентябрь 2018 года Украина импортировала почти 48 тысяч тонн томатов на сумму 30,8 миллиона долларов, что также стало рекордным результатом за всю историю независимости, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в 2017 году составил более 17,9 миллиарда долларов. По данным Минагропрода, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.