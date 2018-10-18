Украинские аграрии уже экспортировали более 11 миллионов тонн зерна
08:52, 18 октября 2018Агро
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Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 6,6 млн тонн.
Экспорт пшеницы составил 6,6 млн тонн / фото УНИАН
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 17 октября экспортировали 11,1 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 6,6 млн тонн, ячменя - 2,3 млн тонн, кукурузы - 1,9 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 57,2 тыс. тонн муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.
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