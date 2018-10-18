Украина сократила экспорт сахара на 27%

Крупнейшими предприятиями-экспортерами украинского сахара в текущем году "Радеховский сахар", "Цукорагроком", "Продовольственная компания "Подилля".

Украинские предприятия в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) экспортировали 564 тыс. тонн сахара, что на 27% меньше показателя прошлого маркетингового года.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

"Всего по результатам 2017-2018 МГ Украина поставила на внешние рынки 564 тыс. тонн сахара на сумму 221 млн долл., что на 27% меньше предыдущего года", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что крупнейшими предприятиями-экспортерами стали "Радеховский сахар", который отгрузил 138,5 тыс. тонн сахара на сумму 55,5 млн долл., "Цукорагроком" - 93 тыс. тонн на общую сумму более 40 млн долл. и "Продовольственная компания "Подилля" - 80,4 тыс. тонн на общую сумму 27,6 млн долл.

В ассоциации также напомнили, что в 2018-2019 маркетинговом году производство сахара ожидается на уровне прошлого года - около 500-600 тыс. тонн, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

За 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.