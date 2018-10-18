Украина уже собрала более 50 миллионов тонн зерна

В стране также продолжается сев озимых культур, которыми засеяно 6,5 млн га, или 91% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 18 октября намолотили 50,3 млн тонн зерновых культур с площади 12,5 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых собрано 34,3 млн тонн на площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 15,3 млн тонн на площади 2,3 млн га, или 51% к прогнозу, при урожайности 65,4 ц/га; гречихи - 125 тыс. тонн на площади 102 тыс. га, или 94% к прогнозу, при урожайности 12,3 ц/га; проса - 74 тыс. тонн на площади 48 тыс. га, или 91% к прогнозу, при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, подсолнечника намолочено 12,2 млн тонн на площади 5,5 млн га, или 91% к прогнозу, при урожайности 22,2 ц/га; сои - 3,4 млн тонн на площади 1,3 млн га, или 79% к прогнозу, при урожайности 25,3 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн на площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 7,2 млн тонн на площади 149 тыс. га, или 53% к прогнозу, при урожайности 483 ц/га.

В министерстве отметили, что, наряду с уборкой зерновых, в Украине продолжается посевная кампания. Так, по состоянию на 18 октября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 6,5 млн га, или 91% к прогнозированным 7,2 млн га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018 году на уровне 60 млн тонн.

Несмотря на то, что посевная кампания в этом году началась на неделю позже, ее темпы опережают прошлогодние на 16%.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.