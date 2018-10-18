Сельхозпроизводство в Украине с начала года выросло на 5%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 7,8%, а хозяйства населения – на 1,9%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре текущего года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеУкраина уже собрала более 50 миллионов тонн зерна

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 7,8%, а хозяйства населения – на 1,9%.

Производство растениеводческой продукции за девять месяцев этого года выросло на 6,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 9,8%, а в хозяйствах населения - 3,8%.

В то же время производство животноводческой продукции за январь-сентябрь сократилось на 0,1%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,2%, а в хозяйствах населения сократился на 3,1%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.