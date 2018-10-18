В Ukrlandfarming Бахматюка рассказали, как вернуть заробитчан в Украину

Отток кадров сегодня является главной проблемой для каждого третьего работодателя в Украине. Ukrlandfarming, чтобы решить проблему нехватки специалистов, реализует комплексную стратегию привлечения сотрудников в агро-отрасль.

Трудовая миграция и рост аграрного производства в Украине стали причиной острого кадрового голода в украинском АПК. В условиях дефицита квалифицированных работников крупнейший агрохолдинг страны Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка наладил сотрудничество с профильными колледжами, учит работников в собственных учебных центрах и вкладывает ресурсы в привлечение персонала для работы в АПК.

Около 3 миллионов украинцев постоянно работают за рубежом и в 9 миллионов задействованы в сезонных работах за рубежом, такую информацию дает Минсоцполитики. Отток кадров сегодня является главной проблемой для каждого третьего работодателя в Украине. Ukrlandfarming, чтобы решить проблему нехватки специалистов, реализует комплексную стратегию привлечения сотрудников в агро-отрасль. Об этом сообщает ДС.

Привлечение специалистов из разных областей страны - один из проектов Укрлендфарминг. Сотрудничество с учебными заведениями позволяет решить проблему нехватки рабочих рук. "Мы учим молодых специалистов, присваиваем им категории и таким образом закрываем часть вакансий, - говорит директор по управлению персоналом компанииUkrlandfarming Наталья Романенко. - Но опять же это в перспективе трех-четырех месяцев. Также мы начали сотрудничать с колледжами, которые готовят, например, трактористов. Там ребята еще не закончили колледж, а мы их уже берем на работу, оформляем в соответствии с трудовым законодательством. Именно таким образом, через сотрудничество с учебными заведениями, мы и закрываем отдельные вакансии".

"Среди ценностей Укрлендфарминг - уважение к людям и содействие их профессиональному развитию. В компании действует корпоративный университет, где сотрудники постоянно получают новые знания. Мы не только сотрудничаем с профильными вузами, но и привлекаем школьников становятся участниками профориентационных программ", - добавляет Романенко.

Исследование польской компании Personnel Service показало, что только 11% украинцев, работающих в Польше, хотят остаться в этой стране. "Глобальная задача - это создание условий в селе. Почему дети не выбирают аграрные профессии? Потому что не видят в селе перспективы, - считает Наталья Романенко. - Нам нужна программа развития сельской инфраструктуры. Ее, например, реализует Польша, а средства выделил Евросоюз. Молодежь, которая хочет учиться аграрному делу, включают в сельскую жизнь через малое фермерство".

Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.