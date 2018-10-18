В «Укрзализныце» ответили на критику со стороны политиков: потребности АПК в перевозках полностью удовлетворяются

Директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев заявил, что «нападки» на компанию связаны с желанием вернуться к непрозрачным схемам.

«Укрзализныця» полностью обеспечивает потребности АПК в перевозках, а «нападки» на компанию связаны с желанием вернуться к непрозрачным схемам.

Об этом заявил директор по экономике и финансам ОАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, комментируя обвинения в адрес компании, сообщает железнодорожный информационный портал info.uz.ua.

Андрей Рязанцев отметил, что «Укрзализныця» полностью обеспечивает потребности АПК в экспортных и внутренних перевозках продукции, с начала 2018 года существенно нарастила парк зерновозов и предложила рынку эффективную логистическую модель по лучшим мировым стандартам.

В то же время, говорит чиновник, компания подвергается необоснованным нападкам тех, кто хочет возвращения к «серым», непрозрачным схемам, когда за счет неоправданно дешевых услуг «УЗ» по перевозкам, в частности, зерновой продукции, зарабатывали сверхприбыли, которые оседали в частных карманах и не направлялись на обновление подвижного состава и инфраструктуры.

«При тех, кто сегодня огульно критикует «Укрзализныцю» с высоких трибун, с 1993 по 2017-й год в Украине не было построено ни одного зерновоза», – отметил Андрей Рязанцев.

«Однако мы создали такие и условия, когда бизнесу стало выгодно инвестировать в подвижной состав. В частности, за счет проведенной «Укрзализныцей» дерегуляции вагонной составляющей тарифа только в этом году частный парк зерновозов пополнился на 1800 единиц. И сегодня составляет 9273 зерновозов, тогда как парк Укрзализныци насчитывает 11636 зерновозов», – сообщил директор по экономике и финансам ОАО «Укрзализныця».

Андрей Рязанцев убежден, что дерегуляция – это удар по коррупционном рынке торговли вагонами «Укрзализныци», в результате чего из «тени», с необлагаемого оборота, пока возвращено свыше 3 миллиардов гривен. Следующим свидетельством открытости и прозрачности «Укрзализныци» станет определение рыночной стоимости перевозок на аукционах системы «Прозрачно. Продажи», который стартует в ноябре. Через эту систему будет определяться объективно рыночная цена услуги по перевозке в вагонах «Укрзализныци», поэтому все разговоры о административных методах ценообразования уйдут в прошлое.

«Это мегаважно в стране, где 6 из 10 кг грузов транспортируется по железной дороге. Где стоимость этой услуги не менее важна для состояния экономики государства, чем курс валют по отношению к гривне или мировые цены на железную руду или зерно. Потому что именно железная дорога перевозит почти половину экспорта, а это $ 20 млрд выручки, и для некоторых групп товаров сегодня является безальтернативным видом перевозок. Но стоимость именно этой услуги тщательно скрывалась на протяжении многих лет. Коррупция – вот причина такого подхода. Подчеркну – стоимость услуги по перевозке грузов по железной дороге должен определить рынок», – считает Андрей Рязанцев.

В «Укрзализныце» заявили о готовности предоставлять все необходимые объяснения и обоснования шагов, которые компания предпринимает для улучшения своей эффективности.

«Мы заинтересованы в привлечении к обсуждению представителей правительства, экспертов, АМКУ, готовы к очередной дискуссии в любом формате», – добавил Андрей Рязанцев.

Директор по экономике и финансам «Укрзализныци» сообщил, что за 9 месяцев 2018 железной дорогой уже транспортировано 23,6 млн тонн зерновых, в частности на экспорт 18,6 млн тонн. В 2017 году Укрзализныця перевезла 36,9 млн тонн зерновых грузов, из которых на экспорт 31,2 млн тонн. "Мы перевезли уже более, чем в самый урожайный год – 2016, поэтому любые манипуляции недопустимы. Цифры говорят сами за себя", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги.