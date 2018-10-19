Корея оценит систему госконтроля за здоровьем птицы в Украине
Миссия Кореи, которая будет работать в Украине с 19 по 26 октября, оценит украинскую систему государственного контроля за здоровьем птицы и производством мяса.
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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителя.
В сообщении сказано, что в рамках визита миссия будет работать в Черкасской и Киевской областях. За этот период представители Кореи ознакомятся с работой Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, региональных лабораторий, территориальных органов Госпродпотребслужбы, а также с производством продукции птицеводства на предприятиях в указанных областях.
Как сообщал УНИАН, ранее в Украине работала китайская миссия с целью изучения возможности импорта украинского мяса птицы.