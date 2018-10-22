Roshen и БКК заключили мировую в битве за торты – СМИ

Измененный дизайн продукции потребитель увидит на полках в начале 2019 года.

Киевская кондитерская корпорация Roshen больше не имеет претензий к компании «Киевский БКК» касательно нарушения прав интеллектуальной собственности.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебных разбирательств.

"Мы заключили мировую с БКК по Киевскому торту, и по красной ленте, и по Золотом ключику. Уже со следующего года потребитель это поймет, увидев торты на полках", - сказал он.

В то же время в Госреестре судебных решений опубликовано определение от 18 октября, в котором Roshen просит суд отменить ранее принятые решения по обеспечению исков по интеллектуальной собственности. Суд просьбу корпорации удовлетворил.

Напомним, судебные споры за право использования нейминга Киевский, а также элементов упаковки торта в виде листьев каштанов и красной ленты с золотыми надписями крупнейший кондитер страны ведет уже более года. Кроме того, между конкурентами возник спор по поводу схожести тортов Золотой ключик и Казковий ключик, которые потребитель якобы может спутать.