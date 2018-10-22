Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году

Этот результат может стать вторым в истории независимой Украины после рекордных 66 млн тонн в 2016 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз урожая зерновых на уровне 64 миллионов тонн, что может стать вторым в истории результатом после рекордных 66 миллионов тонн в 2016 году, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

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"На сегодня я могу озвучить смелый прогноз, что валовой сбор зерновых у нас будет 64 миллионов тонн. Это второй результат в истории после позапрошлогоднего рекорда в 66 миллионов тонн", - цитирует пресс-служба слова Мартынюка.

При этом экспорт зерновых прогнозируется на уровне 42,5 миллиона тонн. Но достижение этого показателя во многом зависит от способности транспортного монополиста "Укрзализныци" оперативно решить текущие логистические проблемы и обеспечить ритмичную поставку зерна в порты, подчеркнули в Минагропроде.

"Если железнодорожники справятся с вывозом, то валютная выручка в сегменте сельского хозяйства будет обеспечена", - сказал Мартынюк.

Кроме того, он напомнил, что из-за рекордной погодной турбулентности в этом году будущее урожая зерновых вызывало серьезные опасения. Но в итоге за счет группы поздних зерновых общий результат ожидается вторым в истории

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия подтвердило прогноз урожая зерновых в Украине в 2018 году на уровне 63,1 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.