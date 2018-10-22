В Украине могут исчезнуть "шампанское" и "коньяк"

Переименовать "шампанское" и "коньяк" требует Франция, поскольку эти термины происходят от географических названий ее территории.

Украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко во время пресс-конференции, которая состоялась после заседания совета директоров, передает "Экономическая правда".

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"Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода", - отметил Кучеренко.

Напомним, под переименование подпадают, например, "шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, поскольку эти термины происходят от географических названий ее территории — провинции Шампань и города Коньяк. Так, "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди", или получить другие названия.

По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение доходов виноделов во время перехода на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что количество поддельного алкоголя в стране увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.