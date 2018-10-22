Uber хочет запустить доставку еды дронами

Компания выбрала Сан-Диего для тестирования коммерческих дронов по доставке еды.

Uber Technologies Inc. планирует запустить сеть летающих дронов уже за три года.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Американская компания на своем сайте разместила вакансию на должность исполнительного директора в разработке дронов для доставки еды. Исполнительный директор должен "обеспечить безопасные, законные и эффективные полеты дронов", - говорится в сообщении.

Uber имеет ограниченный опыт в разработке такой аппаратуры, кроме электроскутеров и оборудования беспилотных транспортных средств.

Компания выбрала Сан-Диего для тестирования коммерческих дронов по доставке еды.

Федеральная авиационная администрация США поможет разработать правила полетов дронов до того, как сеть будет запущена. Планируется также утвердить правила ночных полетов и идентификации дронов. Внедрение законов состоится не позже 2020 года.

Напомним, Uber стремится расширить спектр услуг в ожидании IPO и доказать потенциальным инвесторам, что компания способна диверсифицироваться на основе новых технологий.

На базе Uber уже некоторое время работают спутниковые проекты: Uber Eats-сервис доставки еды из ресторанов и Uber Freight, ориентированная на доставку крупногабаритных грузов.

Недавно компания сообщила, что разрабатывает новый рекрутинговый сервис Uber Works по подбору временного персонала, включая официантов и охранников для корпоративных и других мероприятий.