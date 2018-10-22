Украина увеличила экспорт плодов и ягод на 40%

Больше всего украинские садоводы экспортировали грецких орехов, замороженных плодов и ягод, а также яблок и груш.

Украина за девять месяцев текущего года увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 157 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ассоциации "Укрсадпром".

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В сообщении сказано, что самую большую экспортную выручку принесли грецкие орехи - 69 миллионов долларов, замороженные плоды и ягоды - 61 миллион долларов и яблоки и груши - 10 миллионов долларов.

Эксперты отметили, что основными рынками сбыта в январе-сентябре текущего года стали Европейский Союз, поставки в который приносят около двух третей общей валютной выручки.

Самые большие поставки за отчетный период Украина совершала в Польшу - на 32,3 миллиона долларов, Францию - на 11,7 миллиона долларов, Беларусь - на 10,9 миллиона долларов, Турцию - на 10,6 миллиона долларов, Нидерланды - на 8,8 миллиона долларов, Германию - на 7,4 миллиона долларов и Италию - на 7,2 миллиона долларов.

В ассоциации добавили, что с сентября текущего года Украина начала поставки плодов и ягод на рынки Испании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.