Украина аграрная: от житницы к мировому супермаркету

Украинский экспорт готовой продукции бьет рекорды. О чем свидетельствует и тот факт, что отечественные производители еще задолго до завершения текущего года использовали большинство квот на экспорт продуктов питания в Европейский Союз. Так, Украина полностью исчерпала квоты на пшеничную клетчатку, виноградный и яблочный соки и сливочное масло. Кроме того, почти полностью заполнены тарифные квоты на крахмал и мясо птицы.

Эксперты Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB) отмечают растущие возможности отечественного аграрного сектора в экспорте именно готовых продуктов питания, а не сырья.

"Следует обратить внимание на то, сейчас пока нашим основным экспортным товаром является сырье. Но мы имеем значительный потенциал и для продаж за границу готовой продукции. Украинские производители могут создавать товары, которые имеют высокий уровень качества и конкурентоспособности на мировом рынке", - говорят эксперты.

При этом специалисты Ассоциации отмечают, что по сравнению с прошлым в текущем году больше всего вырос экспорт мяса украинской птицы - на 29%, шоколада - на 21%, соевого масла - на 18%, семян рапса - на 15%.

Активное расширение присутствия украинского производителя на мировых рынках готовой продукции - это новый этап развития украинского экспорта. Это направление открывает огромные возможности как для отечественного производителя, который получает больше выручки от добавленной стоимости готовой продукции, так и для национальной экономики - ведь наращивание экспорта готовой продукции способствует развитию пищевой промышленности и машиностроения в стране, привлекает инвестиции в эту и смежные отрасли и создает новые рабочие места с потенциально очень неплохой зарплатой.

Но для того, чтобы Украина смогла стать конкурентоспособным игроком на мировом рынке готовых продуктов питания и наконец избавится от ярлыка “сырьевого придатка”, производителям необходимо решить ряд сложных проблем.

В первую очередь, нужны значительные инвестиции в перевооружение отечественной пищевой промышленности. И хотя по оценке аграрных экспертов, в первом полугодии этого года капитальные инвестиции в сельское хозяйство выросли почти на треть и составили порядка 9 млрд грн, - это все еще низкий показатель по сравнению с европейскими странами.

Нужна модернизация машиностроительного комплекса страны, способного оперативно и инновационно реагировать на запросы аграрного сектора, нужна современная и эффективная система обучения кадров на всех уровнях – от работников и специалистов-технологов до маркетологов, продавцов и топ-менеджеров, понимающих быстро меняющиеся вкусы мировых рынков. Наконец, нужно поставить точку в многолетней дискуссии – кто является хозяином бесценного богатства - украинской земли.

Зерно на экспорт

Впрочем, о лидерстве в экспорте готовой продукции говорить еще рано. Зато в экспорте зерновых Украина бесспорный лидер. Глава “Украинской зерновой ассоциации” Николай Горбачев даже прогнозирует, что Украина уже в течении следующих четырех лет может увеличить производство зерна до 100 млн тонн с нынешних 63-66, которые аграрии получают сейчас.

По словам Горбачева, достижение амбициозной цели возможно за счет внедрения новых технологий и за повышения урожайности зерновых культур.

При таких богатых урожаях, отметил эксперт, отечественные аграрии смогут ежегодно отправлять на экспорт порядка 70 млн тонн зерновых. Но таких показателей можно достичь лишь решив уже и без того давний вопрос логистики.

А здесь у аграриев из-за «Укрзализныци» сплошные проблемы. Первым и неожиданным ударом для тружеников села стала попытка железнодорожников под видом «оптимизации» сократить около 200 станций, которые использовались аграриями для погрузки сельхозпродукции, особенно идущих на экспорт зерновых. В итоге после криков помощи и протестов «Укрзализныця» под нож пустила лишь только половину станции из запланированного. Но окончательно вопрос с повестки дня не снят.

Годами не решается еще одна проблема – дефицит вагонов. Более того, с каждым годом она становится все острее и болезненнее. Ведь именно из-за проблем с доставкой зерновых к портам, у отечественные аграрии массово несут убытки. А тем временем железнодорожники на дефиците даже умудрялись зарабатывать - предоставляли вагоны лишь за взятки.

Много разговоров шло о необходимости разработать электронную систему подачи вагонов, которая сняла бы вопрос с коррупцией. Но вместо этого без предупреждения и обсуждения, «Укрзализныця» едва не в половину поднимает цены на подачу вагонов. Аграрии пока жалуются, премьер-министр поручил провести совещание по этому поводу, но удастся ли вернуть цены обратно – пока не ясно. Но ясно другое – такие необдуманные действия железнодорожников явно не способствуют развитию экспортного потенциала украинской экономики, особенно ее аграрной составляющей.

А как же тогда Украина должна удерживать рынки сбыта, а тем более завоевывать новые? «К примеру, в Турцию Украина ежегодно поставляет порядка 2,4 млн. тонн зерна. При этом я считаю, что это еще не предел, и нашим странам есть над чем работать и куда расширяться», — отметил глава “Украинской зерновой ассоциации” Николай Горбачев.

Несколько последних лет экспорт зерновых действительно неуклонно рос, пока в 2017-2018 маркетинговом году, который закончился в июне, из-за сложных для аграриев погодных условий весной и летом прошлого года не “просел” на 9,6% - впервые за пять лет. Так, по данным Минагропрода, экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,4 млн тонн на общую сумму 6,4 млрд долл.

В частности, экспорт пшеницы, который в течении шести лет неуклонно рос, снизился на 2% и составил 17,2 млн тонн на общую сумму 2,8 млрд долл. Кроме того, Украина экспортировала 17,8 млн тонн кукурузы на 2,8 млрд долл. и 4,3 млн тонн ячменя на сумму 0,6 млрд долл.

Основными рынками сбыта стали Египет, который закупил украинского зерна на 724 млн долл, Китай с общей суммой экспорта 459 млн долл., Индонезия – на 375 млн долл. и Нидерланды – на 348 млн долл.

Что касается текущего маркетингового года, Минагропрод на один миллион тонн повысил прогноз как урожая зерновых до 64 млн тонн, и, соответственно, экспортный прогноз - до 42 млн тонн.

Кроме того, согласно меморандуму о взаимопонимании между ведомством и представителями зернового рынка, подписанному в августе, максимально допустимый экспорт пшеницы в этом году установлен на уровне 16 млн тонн – по 8 млн тонн для продовольственной и столько же для фуражной пшеницы. И пересматривать установленные объемы профильное министерство в ближайшее время не планирует.

«При подписании меморандума в августе мы говорили, что при необходимости балансы экспорта продовольственной и фуражной пшеницы будут корректироваться. К нам не поступало никаких заявок от зернотрейдеров на увеличение экспортных показателей по пшенице, выполнение меморандума проходит в приемлемом для всех сторон режиме, поэтому мы не видим необходимости в пересмотре прогнозированных экспортных показателей», - сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

По данным Минагропрода, на сегодняшний день выполнение меморандума обеспечено более чем на треть и этот показатель отвечает запланированной динамике.

А вот на кукурузу в этом году украинские аграрии возлагают особые надежды. Согласно оценкам экспертов, ее экспорт может побить рекорд благодаря отличному урожаю. Так, профильное ведомство оценивает объемы роста экспорта этой культуры до 22 млн тонн, что, по словам главы Минагропрода, является рекордным показателем за всю историю независимой Украины.

“Что касается кукурузы, мы ожидаем валовой сбор на уровне 29,5 - 30 млн тонн, и, соответственно, мы ожидаем, что большое количество этой кукурузы будет экспортировано. Прогнозы по экспорту кукурузы составляют, по нашим оценкам, 22 млн тонн в этом маркетинговом году”, - сказал Мартынюк журналистам.

Кроме того, по его словам, Украина может впервые начать экспортировать большие объемы кукурузы в Европу, тогда как предыдущие годы поставки были незначительными.

Но, все же, уточнил Мартынюк, такой скачок в экспорте – не более чем удачное стечение обстоятельств, возможное лишь благодаря тому, что в ряде европейских стран из-за засухи уменьшился валовой сбор этой культуры.

Животноводы не отстают

Нынешний год стал хорошим и для национальных экспортеров животноводческой продукции, часть которой приходится как раз на продукты переработки с добавленной стоимостью. Так, согласно данным «Института аграрной экономики» экспорт продукции мясной группы в первом полугодии 2018 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года более чем на 14% и составил 304 млн долл. Больше всего продукции этой группы закупили Нидерланды – 21%. Также украинское мясо и мясопродукты поставлялись в Словакию, Ирак, Беларусь, Германию, Азербайджан и Гонконг.

Согласно данным Минагропрода, Украина входит в десятку стран-экспортеров мяса бройлеров и вполне уверенно приближается к ведущим странам мира по объемам производства мяса птицы. В частности, за семь месяцев 2018 года украинские производители поставили на внешние рынки 184,6 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из Украины мясо птицы экспортируется в 80 стран мира, а в 2018 году украинские производители открыли четыре новых рынка – Албанию, Гану, Гонконг и Марокко.

А вот и без того не большой экспорт свинины за восемь месяцев этого года упал еще на 70% - до 1,3 тыс. тонн. Согласно данным профильной организации «Ассоциация свиноводов Украины», связано это в первую очередь с сокращение поголовья, вызванного, не в последнюю очередь, распространением в Украине африканской чумы свиней – вирусным заболеванием домашних и диких животных. Так как вакцины от АЧС не существует, все поголовье свиней, которое имело контакт с заболевшим животным подлежит уничтожению.

А вот экспорт говядины держится на прежнем уровне. И хотя поголовье крупного рогатого скота сокращается в геометрической прогрессии, есть еще энтузиасты, который продолжает вопреки всему заниматься животноводством. И пример в этом показывает крупнейший в Украине агрохолдинг – «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка.

«Мраморная» говядина от «Укрлендфарминга»

Корреспондент УНИАНа не так давно побывал на крупнейшем в Житомирской области кластере группы компаний «Укрлендфарминг» - «Полесье». Поголовье крупного рогатого скота в нем составляет 6 тыс. голов, а в планах – нарастить его еще минимум на полторы тысячи, благодаря чему этот животноводческий комплекс может стать крупнейшим не только в области, но и во всем Полесском регионе. Директор кластера Владимир Левковский тогда рассказал, что вопрос выгодности производства говядины «Укрлендфарминг» решает путем внедрения инноваций в технологиях выращивания и улучшения генетики скота. «Мы ищем различные пути, как удешевить выращивания одного килограмма мяса. За последние годы, кажется, нашли золотую середину. И сегодня у нас мясное поголовье стало рентабельным. Да, мы работали и над количественным составом, и над генетикой, улучшали кормовую базу, обучали работников новой технологии откорма. А это специальный рацион для животных, который состоит из зерна, силоса и белковых кормов. И в прошлом году удалось получить положительный результат”, - отметил Левковский.

По его словам, для того, чтобы достичь таких показателей, не один год ушел на то, чтобы изучить опыт применения новых технологий выращивания крупного рогатого скота в других странах и создать такие же условия в Украине.

«Перед тем как начинать работу, я проехал несколько стран Европы и изучал там опыт применения соответствующих технологий. И мы пошли простым путем. Мясное поголовье требует простых условий содержания, и больших средств для этого не нужно. Мы побывали на ферме и видели условия: качественные корма и место, где можно этому поголовью отдохнуть. Не надо больших помещений. И в зимний период животные себя хорошо чувствуют на свежем воздухе, независимо от температуры. Но если дождь и снег - у них есть где укрыться», - рассказал он.

По оценке Владимира, сегодня рентабельность одной фермы кластера составляет 20% - это довольно высокий показатель, если учесть, что на некоторых животноводческих хозяйствах рентабельность 10% - уже успех.

Мясные породы, которые выращивает «Укрлендфарминг», являются источником так называемой «мраморной» говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главными рынками сбыта этой продукции, по словам директора по животноводству Полесского кластера «Укрлендфарминга» Николая Лучко, являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Если говорить о мясных породах, почти все идет на экспорт. Внутренний рынок небольшой, он занимает около 20%. К большому сожалению, в Украине этот рынок еще не отработан как следует, потому что в европейских странах мясо этого скота продается отдельно и стоит дороже. При этом дело даже не в покупательской способности: сегодня в Украине достаточно много людей, которые могут себе позволить говядину, но торговая сеть еще не готова к развитию этого сегмента», - подытожил он.

Молоко и сыр тоже идут на «ура»

Позитивным моментом текущего года стал рост экспорта и молочной продукции. В частности, за восемь месяцев этого года Украина экспортировала молочных продуктов на 228,3 млн долл., что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За восемь месяцев текущего года Украина увеличила экспорт молокопродуктов на рынки других стран почти на 17,8 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место среди экспортных позиций заняло животное масло, которого было экспортировано на общую сумму 92,4 млн долл. Второе место - сгущенное молоко на 43,7 млн долл., третье - казеин на 30,6 млн долл", - рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

По ее словам, Украина также экспортировала за этот период сыров на сумму более 20 млн долл., молочной сыворотки на 14,1 млн долл. молока и несгущенных сливок на 9,7 млн долл., кисломолочной продукции на 5,7 млн долл.

При этом покупателями украинского сливочного масла стали Марокко - 21,2 млн долл., Турция - на 13,2 млн долл. и Нидерланды - 8,8 млн долл. Сыры всех видов и кисломолочная продукция экспортировались из Украины в основном на рынки Казахстана - на сумму более 9 млн долл., Молдовы - 5,2 млн долл., Египта - 2,6 млн долл.

В поиске новых рынков

Наибольший импортер украинской готовой продукции – Азия. Этот рынок с активно растущим многомиллиардным населением – является одним из самых перспективных рынков для украинских производителей пищевых продуктов.

Но, как и любой другой рынок – это непростой орешек. Для его завоевания со своими продуктами питания, а не только сырьем необходимо справиться с рядом вызовов. И дело даже не в том, что производить готовую продукцию дороже и сложнее. Кроме расходов на производство существует еще ряд дополнительных трат, включающих себя разработку торговой марки и продвижения товаров на иностранных рынках, на которые и без того пробиться сложно.

«Нужно понимать, что, если фермер вырастил зерно, его купят рано или поздно – все зависит лишь от цены. И чаще всего фермер сам решает, когда ему продавать свое зерно, когда нет, чтобы получить лучшую цену. Когда мы говорим про отрасль пищевой переработки, никто не гарантирует, что вашу продукцию купят, если вы не подумаете, на какой рынок ее отвезти, если не просчитаете все риски, которые существуют, про операционные моменты ведения бизнеса, про финансирование бизнеса и про маркетинг», - заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Вместе с тем, наша страна уже который год является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. Так, по данным ассоциации «Укролияпром» в 2017 году украинские аграрии поставили на внешние рынки 4,6 млн тонн этого продукта, а в 2016 Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – порядка 4,8 млн тонн.

Если говорить о технических культурах, внимания аграриев заслуживает соя. Хотя по словам директора официального представительства ассоциации «Дунайская соя» в Украине Оксаны Просоленко, украинские селяне пока лишь осваивают эту культуру, а мощностей для ее переработки еще недостаточно, чтобы говорить о серьезном экспорте. При этом, соевый шрот является одним из наиболее востребованных кормов на международных рынках и конкуренция в этом сегменте достаточно серьезная, что создает дополнительные трудности, связанные с позиционированием украинских кормов на внешних рынках.

“Соя достаточно новый продукт для Украины. И сейчас производители сои борются за то, чтобы улучшить технологии выращивания и производства. Поэтому в ближайшие пару лет мы наверстаем упущенное и увеличим объемы производства за счет увеличения урожайности. Так как мы сейчас находимся на пике переработки подсолнечника, достаточно много компаний будут заходить в переработку сои, так как для сои достаточно много рынков, куда мы можем ее экспортировать в виде шротов, в виде масла. И это следующий этап, куда Украина будет развиваться», - сказала Просоленко.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украина имеет огромный потенциал развития экспорта готовой аграрной продукции с добавленной стоимостью, но для этого нужно оперативно решать возникающие проблемы и адекватно отвечать на меняющиеся потребности мирового рынка.

В целом же, аграрии, работники профильного министерства, эксперты сходятся в одном: переход на экспорт готовой продукции - следующий логичный этап развития для украинских производителей, который они смогут преодолеть. И мировые тенденции тому будут в помощь. Ведь согласно прогнозам экспертов Европейского банка реконструкции и развития, спрос на продовольствие до 2023 года вырастет на пятьдесят процентов из-за демографического роста и изменения рационов питания. Возможно, в таких условиях и при активном развитии экспорта готовой продукции Украине наконец удастся избавится от не очень почетного ярлыка “сырьевого придатка” и превратиться в мировой продуктовый супермаркет.

Елизавета Доронцева