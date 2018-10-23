Урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться на 15 миллионов тонн

Потребление пшеницы в ЕС в рассматриваемом сезоне составит 125,9 млн тонн.

Урожай пшеницы в ЕС в 2018-19 сезоне может сократиться на 15,3 млн тонн против показателя прошлого года до 135,9 млн тонн, согласно данным прогнозного отчета МСЗ. Годом ранее данный показатель зафиксировался на уровне 144,2 млн тонн.

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Начальные запасы сельхозкультуры в блоке в текущем сезоне оцениваются в 20,9 млн тонн. В предыдущем отчетном периоде оценка экспертов уступала текущим ожиданиям на 0,7 млн. тонн. В начале прошлого сезона в наличии имелось 13,1 млн тонн зерна, сообщает «УкрАгроКонсалт».

Потребление пшеницы в ЕС в рассматриваемом сезоне составит 125,9 млн тонн, как и годом ранее. В 2016-17 МГ данный показатель составил 126,5 млн тонн.

Конечные запасы зерна данного вида в текущем сезоне могут сократиться до 15 млн тонн. В прошлом МГ конечные резервы были на 5,9 млн тонн значительнее.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз урожая зерновых на уровне 64 млн тонн, что может стать вторым в истории результатом после рекордных 66 млн тонн в 2016 году.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.