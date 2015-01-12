Государство должно компенсировать ставку по кредитам для мелких и средних аграриев - Минагропрод

18:49, 12 января 2015
Агро
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Компенсация из бюджета ставки по банковским кредитам для мелких и средних сельхозпроизводителей была бы наиболее эффективной формой государственной поддержки аграриев в 2015 году.

В Минагропроде хотят компенсации ставки по кредитам для аграриев / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в комментарии журналистам выразил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа.

«Мы смотрим на коалиционное соглашение, в котором предусмотрена программа льготного кредитования мелких и средних сельхозпроизводителей. Если государство таки найдет деньги, то нужно было бы в первую очередь профинансировать эту программу», - сказал Лапа.

При этом он выразил надежду на то, что при пересмотре госбюджета, запланированном на февраль, позиция Минагропрода по этому вопросу будет учтена.

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Кроме того, по словам Лапы, Минагропрод выступает за погашение государством долгов перед аграриями по программам поддержки, которые реализовывались в предыдущие годы.

«Были предложения Министерства аграрной политики, которые подавались в бюджетный комитет в части финансирования задолженности государства перед субъектами хозяйствования по программам поддержки виноградарства, животноводства. Хотелось бы, чтобы государство закрыло старые долги», - сказал он.

Замминистра также сообщил, что в министерстве планируется проведение аудита действовавших ранее программ бюджетной поддержки сельского хозяйства для того, чтобы определить, какие из них были наиболее эффективными. 

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил рассмотреть возможность введения в Украине практики бюджетной компенсации половины процентных платежей по кредитам для агропредприятий. Его предложение не нашло отображения в государственном бюджете на 2015 год, который также не предполагает финансирования программ поддержки АПК. Всего на финансирование Министерства аграрной политики из бюджета планируется выделить 3,092 млрд грн.

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